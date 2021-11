Tatarusanu: «Derby tra due grandi. Ho studiato Lautaro Martinez!»

Tatarusanu, protagonista in Milan-Inter con un rigore parato a Lautaro Martinez, su MilanTV ha ribadito ancora una volta di aver studiato, insieme ai preparatori, i rigori calciati dall’argentino.

PROTAGONISTA – Tatarusanu dopo Milan-Inter terminata 1-1, ha commentato così la sfida: «Un derby in un momento così importante con due grandi squadre. Sono contento per il rigore parato a Lautaro Martinez, devo continuare così. Abbiamo studiato tanto i rigori di Lautaro. Sento una fiducia massima, meglio di così non si può».