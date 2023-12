Tarozzi: «Due occasioni non sfruttate! Complicato affrontare Inter»

L’Inter batte il Lecce per 2-0 con le reti di Bisseck e Barella. Tutta l’amarezza di Tarozzi, allenatore in seconda dei salentini, nel post-partita di Sky Sport

DELUSIONE – Questa l’analisi di Tarozzi: «Sicuramente quando si prende gol si può sempre fare qualcosa di meglio. In quel momento la mia sensazione è che stavamo prendendo campo, avevamo creato palle gol e speravamo di pareggiare. Inter però ha tante soluzioni, è complicato affrontarla. Abbiamo provato a tenerla in piedi, poi dopo la magia di Arnautovic e l’espulsione la partita si è compromessa molto. Sicuramente è una squadra giovane la nostra, è un percorso che sta facendo. Oggi trovavamo una squadra che è davanti a noi di due anni e mezzo, noi lavoriamo da 5 mesi. Giocare in questi palcoscenici è complicato, ma siamo soddisfatti della nostra prestazione, non ci siamo tirati indietro ed abbiamo cercato di prenderli più alti. Poi le individualità hanno spostato la partita dalla loro parte. Scelte a centrocampo? Abbiamo provato in tutte le maniere a non concedere troppo all’Inter, anche se è complicato loro hanno prodotto tanto. Bravi a stare in partita, abbiamo cercato di equiparare il centrocampo al loro. Alla fine ha avuto la meglio al loro. Vedendo le ultime partite dell’Inter credo siamo una delle squadre che ha prodotto di più. È vero che il Bologna ha vinto ma nei 90′ ha prodotto di più l’Inter. Dobbiamo tenere duro e cercare di concedere poco e quando abbiamo un occasione dobbiamo sfruttarla. Ne abbiamo avute due o tre ma non le abbiamo sfruttate, una con Strefezza ed una con Rafia di testa clamorosa. Se non le sfrutti quelle poche occasioni che ti da l’Inter non ce la puoi fare. Peccato».