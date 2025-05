Taremi: «La nostra volontà era la finale! Questo è un gruppo splendido»

Taremi ha fornito l’incredibile assist a Frattesi per il 4-3 che ha deciso Inter-Barcellona al 99′ nei tempi supplementari. La coppia di eroi che nessuno pensava, e che invece è diventata realtà: l’intervista con Inter TV.

UOMO ASSIST – Finalmente Mehdi Taremi decisivo, e in Inter-Barcellona: «È stato bellissimo. Rispettiamo il Barcellona, ma credo che abbiamo giocato molto bene dall’inizio. È stata una grande emozione per noi. Ogni giorno un giocatore vorrebbe giocare queste partite: ero molto contento dall’idea, adesso andiamo in finale. Me lo aspettavo? Sì, quando sono arrivato qui ho visto tanti giocatori di qualità e un grande staff. Tutti sono come una grande famiglia, c’è un gruppo splendido nello spogliatoio. La nostra volontà era sempre arrivare in Champions League e vincere lo scudetto: dobbiamo lottare fino all’ultimo, poi vediamo».