Taremi: «Sto migliorando. Tre partite per dare massimo per l’Inter!»

Diramate anche le formazioni ufficiali di Inter-Lazio, per la trentasettesima giornata di Serie A. Ecco le parole rilasciate da Mehdi Taremi proprio sul match in scena a San Siro.

MASSIMO CONTRIBUTO – Cresce la tensione per scoprire il verdetto di questa intensissima penultima giornata di campionato. Su Inter-Lazio Mehdi Taremi dichiara a Sky Sport: «Abbiamo delle possibilità di continuare a giocarcela, siamo focalizzati sulla partita e speriamo di far bene. Sto migliorando di partita in partita, ho avuto degli infortuni che non mi hanno fatto rendere al massimo. Adesso ho tre partite per far bene e dare il mio massimo contributo alla squadra».