Taremi: «Inter con strategia. Sarà difficile anche per il Barcellona!»

Tutto pronto a Barcellona per la sfida con l’Inter. Mehdi Taremi, che non sarà tra i titolari, introduce la semifinale d’andata di Champions League poco prima del fischio d’inizio.

PREPARATI – Intervistato da Sky Sport pochi minuti prima dell’inizio di Barcellona-Inter, Mehdi Taremi afferma: «Il Barcellona in questo momento è una delle squadre migliori al mondo. Noi ci siamo preparati molto bene, sappiamo che sarà una partita difficile per noi ma sarà una partita difficile anche per loro perchè noi abbiamo la nostra strategia. Penso che sarà buona per stasera, essendo la partita d’andata. Poi aspetteremo la partita di ritorno a Milano e vedremo come andrà».

FINO ALLA FINE – Mehdi Taremi, che si accomoda in panchina per Barcellona-Inter, prosegue: «Abbiamo una buona energia nel nostro spogliatoio e se restiamo uniti fino alla fine lotteremo fino alla fine della partita e anche della stagione. Dobbiamo essere noi stessi, tutto qui. Se giochiamo come sappiamo fare, come squadra, penso che potremo fare qualcosa ed è davvero emozionante e bello per i nostri tifosi guardare questa partita». Queste le sensazioni di Taremi, che potrebbe subentrare nel corso del secondo tempo della gara di Champions League per dare fiato a uno tra Marcus Thuram e Lautaro Martinez.