Taremi: «Inter, posso fare di più! Conceicao? Voglio sempre vincere»

Come avviene da inizio stagione, anche un giocatore va in conferenza stampa nel post partita. Dopo Inter-Lecce, assieme a Inzaghi, è intervenuto anche Taremi.

CONFERENZA TAREMI POST PARTITA INTER-LECCE

Cosa pensi della partita e dell’accoglienza dei tifosi?

Sono molto felice di essere qui e di giocare con l’Inter. I tifosi sono stati incredibili, hanno creato una grande atmosfera per me. È stato molto bello.

Hai visto delle differenze dal calcio italiano rispetto a quello portoghese?

Il Porto mi ha dato un grande credito in Europa e gli sarò sempre riconoscente, ma l’Inter è una squadra di livello mondiale. L’atmosfera qui è stata incredibile, giocare a San Siro come un giocatore dell’Inter è un sogno diventato realtà.

Qual è il tuo feeling per aver giocato a San Siro per la prima volta? Com’è stato giocare con Thuram prima e Arnautovic poi?

Qualsiasi avversario che viene a San Siro a giocare contro di noi è incredibile. Come attaccanti ne abbiamo tanti buoni, da Lautaro Martinez a Thuram passando per Arnautovic e Correa. Sono contento della rosa che abbiamo, perché abbiamo tanti ottimi giocatori che mi hanno dato fiducia e credito. Sono felice di poter giocare con loro.

Taremi, giocherai contro Francisco Conceicao che sta andando alla Juventus. Com’è la tua relazione con lui?

Sono felice per lui, è un bravo ragazzo che lavora sempre sodo. Ma, come giocatore dell’Inter, voglio sempre vincere: non importa contro chi. Sono qui per aiutare, ma per quello che credo avrei potuto anche giocare meglio: non ritengo di aver fatto così bene. Posso fare di più per la squadra.