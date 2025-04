Taremi: «Essere noi stessi! Non pensare all’ultima settimana»

È tempo di Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League. Dal Montjuic, Taremi ha parlato in vista della partita di stasera.

ORA O MAI PIÙ – Mehdi Taremi non sarà titolare, ma presenta lui Barcellona-Inter: «Abbiamo buone energie, non ci dobbiamo preoccupare di quanto avvenuto nella scorsa settimana. Dobbiamo lottare per la nostra maglia stasera ed essere noi stessi, se faremo la nostra partita sarà difficile per loro: siamo pronti per questo. Dobbiamo essere noi stessi, essere bravi in difesa e in attacco. Sappiamo che gli avversari sono tra i migliori, ma guardiamo a fare il nostro lavoro e prepararci bene per la partita. Vediamo cosa succede, stasera è l’andata e il ritorno sarà a casa nostra».