Tare: Â«L’Inter adesso ha consapevolezza, ma noi non ci nascondiamo!Â»

Tare: «L’Inter adesso ha consapevolezza, ma noi non ci nascondiamo!»

Igli Tare Lazio

Tare ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” prima del fischio d’inizio di Inter-Lazio, sfida valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

A VISO APERTO – Igli Tare parla così prima del fischio d’inizio di Inter-Lazio: «Scudetto? Una parola grossa, pensiamo una partita alla volta. Abbiamo iniziato un percorso con difficoltà, abbiamo trovato la strada e stasera cercheremo di continuare su quella strada. L’Inter è una squadra consolidata, ora ha la consapevolezza di poter giocare alla pari con tutte. Lotteremo per gli stessi obiettivi, per questo non dobbiamo nasconderci».