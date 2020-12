Taison: “Shakhtar Donetsk con l’Inter non solo in...

Taison: “Shakhtar Donetsk con l’Inter non solo in difesa. Ultima partita…”

Taison è stato il calciatore che lo Shakhtar Donetsk ha fatto parlare in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Inter. Il centrocampista offensivo brasiliano, dopo le parole del suo allenatore Castro (vedi articolo), si è espresso sulla sfida decisiva di Champions League.

CONFERENZA TAISON – Questa la conferenza stampa di Taison alla vigilia di Inter-Shakhtar Donetsk.

Potrebbe essere la tua ultima partita per lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Qual è il pensiero di Taison sulla sfida?

Io sono focalizzato sulla squadra e sul club che mi ha sempre aiutato. Ho altri sei mesi di contratto, voglio passarli come i cinque anni che ho fatto qui. La partita è molto importante, può portarci agli ottavi di finale di Champions League. La maggior parte di voi non ci davano possibilità, invece siamo qui a giocarci la qualificazione in un “gruppo della morte”. Il mister mi aiuta giorno dopo giorno in ogni situazione.

Domani, in Inter-Shakhtar Donetsk, pensate di formare una linea difensiva aggiuntiva per reggere l’urto?

Non penso che si dovrà pensare solo a difendere, sia per noi sia per l’Inter. È una partita difficile, fra due squadre che pensano di passare alla prossima fase. L’Inter attaccherà come ha fatto col Real Madrid, è una partita di dettagli e dobbiamo vedere chi riesce a qualificarsi.

Taison, potevi immaginare dopo il sorteggio che questa partita sarebbe potuta essere decisiva per il passaggio del gruppo? C’è una parola che può riassumere il rendimento del girone?

Una squadra gioca sempre per qualificarsi, rispettando l’avversario. Può succedere qualsiasi cosa, non è mai scontato chi vincerà una partita. Lo Shakhtar Donetsk ha giocatori di qualità e lo sta dimostrando in Champions League, questo è buono per tutti nel club. I miei compagni hanno seguito sempre, come me, il lavoro del mister che è molto bravo a preparare le partite. Domani sarà deciso dai dettagli, ma io sono molto tranquillo per il lavoro che abbiamo fatto per preparare la gara.