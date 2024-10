Svilar: «Momento complicato. Contro l’Inter un’altra grande partita»

Negli studi della Rai a La Domenica Sportiva, Mile Svilar ha parlato della sconfitta della Roma contro l’Inter. Il portiere serbo ha parlato della prestazione dei giallorossi.

DISPIACERE – Mile Svilar, portiere della Roma, negli studi de La Domenica Sportiva ha commentato la sconfitta della Roma contro l’Inter all’Olimpico. Queste le sue parole: «È un momento difficile e un po’ pesante. Abbiamo fatto un’altra buona partita, ma la palla non vuole entrare. È questa la cosa difficile da accettare, ma sicuramente le vittorie arriveranno se continuiamo così. Juric? Una domanda a cui non so risponderti, sono solo dispiaciuto del risultato di questa sera, se giochiamo così faremo sicuramente delle vittorie. Le idee del mister le stiamo mettendo in pratica molto bene, secondo me riusciremo a finalizzare le opportunità che abbiamo. Sono solo otto partite, un momento pesante con soli dieci punti ma non possiamo fare altro che andare avanti e provare a giocare le partite con questa voglia di vincere».