Sucic: «River Plate aggressivo, lo sapevamo! Vittoria meritata»

Petar Sucic è entrato a partita in corso e con mezz’ora di gioco in Inter-River Plate ha fatto l’assist per Francesco Pio Esposito e non solo. Il centrocampista ne ha parlato su InterTV.

SUCCESSO – Petar Sucic non ha iniziato dal primo minuto, ma è stato fondamentale per la vittoria dell’Inter contro il River Plate. Il centrocampista ha parlato in questo modo della gara di Seattle al Mondiale per Club: «Sono contento perché sono entrato a gara in corso e abbiamo vinto, questa è la cosa più importante. La partita è stata difficile, loro hanno lottato su ogni contrasto e sono stati aggressivi. Sapevamo che sarebbero stati aggressivi, alla fine abbiamo vinto con merito e sono contento. Non ho visto la Fluminense, ma abbiamo tempo per analizzarli e preparare il match. Vogliamo vincere»