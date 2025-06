Sucic e il suo ‘maestro’: «Non faccio altro che imparare da Modric!»

Petar Sucic è partito insieme alla squadra per il Mondiale per Club, competizione che per l’Inter inizierà il 18 giugno. Il croato, prima della partenza, ha sottolineato l’importanza di Luka Modric come ‘esempio cui ispirarsi’.

CONNAZIONALE – Petar Sucic e Luka Modric dovrebbero ritrovarsi, ma da avversari, a partire dalla prossima stagione. Il primo è già ufficialmente un calciatore dell’Inter, mentre il secondo svolgerà le visite mediche con il Milan per poi aggregarsi alla squadra di Max Allegri in occasione del ritiro estivo. In questo contesto, è inevitabile porre l’accento sul rapporto tra i due centrocampisti croati, con il primo che guarda al secondo come a un modello dal quale prendere continuamente ispirazione sia sul piano umano sia su quello professionale.

Sucic elogia Modric e ne tratteggia il ruolo nella Croazia

MODELLO – Nel post-partita del match vinto nettamente dalla Croazia contro la Repubblica Ceca, Sucic ha anche speso delle parole di stima ed enorme rispetto per il connazionale. Il croato, in particolare, ha posto l’accento sul ruolo che ha ricoperto (e continua a ricoprire) Modric nel suo percorso di crescita: «È per me una gioia immensa giocare con lui. Lo osservo muoversi in maniera brillante e dettare il gioco in modo impeccabile. Il mio compito è semplicemente quello di imparare da lui». Per la prima volta, i due saranno avversari dalla prossima annata. Ciascuno con compiti e prospettive differenti, ma con la medesima fiducia di recitare un ruolo da protagonisti nelle rispettive compagini italiane.