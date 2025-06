Sucic: «Inter uno dei più grandi club d’Europa! Darò il massimo»

L’Inter ha oggi annunciato ufficialmente l’acquisto di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria. Il giocatore ha rilasciato le sue prime dichiarazioni per il sito del club.

PRIME PAROLE – Petar Sucic ha commentato così il suo arrivo in nerazzurro: «Per me l’Inter è uno dei più grandi club d’Europa e l’opportunità di venire è stata importante. Non ho avuto nessun dubbio, è una grande chance e so quanto è grande questo club. Cannavaro mi ha detto cose belle della squadra, del campionato e di tutto il resto. Abbiamo avuto una bella conversazione. Non posso parlare di me stesso, non mi piace. Voglio aiutare la squadra più che posso, sono un giocatore da squadra e ho buone caratteristiche. Aiuterò tutti e mi metterò al servizio del club, non vedo l’ora di iniziare a giocare. Posso imparare molto qui, ci sono giocatori con grande esperienza e di livello mondiale. Hanno giocato Champions League ogni stagione, Mondiali e Copa America, posso imparare difensivamente e offensivamente. Non siamo perfetti, possiamo migliorare ogni giorno e qui lo posso fare. Ho parlato con gli ex croati dell’Inter e mi hanno detto tutto su questo club. Per me c’è sempre stata una sola scelta, sono molto contento di essere arrivato. Mi hanno augurato buona fortuna. Farò il meglio e darò tutto in campo per i tifosi, possono aspettarsi da me sempre il 100%»