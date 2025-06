Sucic: «Ho bisogno di tempo. Contento dell’assist per Esposito!»

Petar Sucic è stato tra i protagonisti assoluti di Inter-River Plate. Ha fatto l’assist valido per il gol dell’1-0 di Francesco Pio Esposito, il giocatore ne ha parlato su Dazn.

ASSIST – Petar Sucic non aveva convinto fino alla partita di stanotte, poi in Inter-River Plate è finalmente salito in cattedra. Ci ha messo poco per iniziare ad illuminare i rettangoli di gioco con la maglia nerazzurra. A Seattle il croato è entrato al minuto 62 al posto di Nicolò Barella ed ha fatto il passaggio vincente per il gol di Francesco Pio Esposito. Petar Sucic ha raccontato l’azione su Dazn e le sue prime settimane con la squadra: «Io sono molto contento, è stata una delle mie prime partite con l’Inter e ho dato tutto in campo così come in allenamento. So che è difficile entrare a gara in corso, ma ho preso lo spazio sui 16 metri e ho passato la palla a Pio in area di rigore. Sono molto contento. Ho bisogno di un po’ di tempo per ambientarmi, non è facile venire in un nuovo club con nuovi compagni. Ho bisogno di tempo per connettermi e capirmi con gli altri. Devo capire come pensano i miei compagni e adeguarmi di conseguenza».