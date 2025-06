Sucic dopo Inter-River Plate: «Miglioriamo giorno dopo giorno!»

L’Inter archivia la prima fase del Mondiale per Club con un netto successo per 2-0 contro il River Plate e stacca il pass per gli ottavi di finale da prima classificata del Gruppo E. A fine gara, ai microfoni di Sport Mediaset, ha parlato anche Petar Sucic, uno dei volti nuovi della rosa nerazzurra.

IL COMMENTO – Il centrocampista croato, entrato nella ripresa della sfida contro gli argentini, ha commentato con soddisfazione il risultato ottenuto dalla squadra di Cristian Chivu: «Proviamo tutti i giorni a migliorare, ci alleniamo tutti insieme. Sono felice che abbiamo vinto e che possiamo accedere alla fase successiva». Per il giovane centrocampista si tratta di una delle prime apparizioni ufficiali con la maglia dell’Inter, e il suo ingresso in campo contro un avversario di prestigio come il River Plate conferma la considerazione crescente di cui gode all’interno dello spogliatoio.

Sucic cambia l’Inter a centrocampo, nuovi impieghi in futuro?

L’AVVENTURA CONTINUA – Con la qualificazione agli ottavi in tasca, l’Inter si prepara ora ad affrontare il Fluminense. E chissà che per Sucic non ci sia ancora spazio per crescere e mettersi in mostra anche nella fase a eliminazione diretta. L’avventura nerazzurra nel nuovo format del Mondiale per Club continua, e il croato vuole esserne sempre più protagonista.