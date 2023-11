Struber: «Serata amara! Perso per un rigore. Inter più matura»

Salisburgo-Inter termina nel migliore dei modi per gli uomini di Inzaghi. Molto meno per quelli di Gerhard Struber che parla della sconfitta sui canali del suo club.

SCONFITTA DOLOROSA – Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter, l’allenatore del Salisburgo, Gerhard Struber, afferma: «Stasera è davvero amaro, un momento molto doloroso. Abbiamo investito tanto e alla fine contro l’Inter perdi per un rigore. Fa male, ma dall’altra parte si può imparare molto da questi giochi. I nostri ragazzi stanno ancora imparando e non sono maturi come l’Inter, come si vedeva in alcuni momenti chiave. Partite del genere ci danno forza per il futuro, perché abbiamo notato che non siamo troppo lontani. I miei ragazzi hanno fatto molto bene oggi, avevamo un ottimo piano tattico. Alla fine è stato molto combattuto, ma ora devi accettare questo risultato. Anche se è davvero, davvero doloroso».