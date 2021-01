Stroppa: “Inter-Crotone, abbiamo mollato mentalmente. Errore su Lukaku”

Giovanni Stroppa Crotone

Stroppa dopo Inter-Crotone in conferenza stampa ha analizzato la partita persa 6-2 contro la squadra di Antonio Conte. Il tecnico ha parlato dell’errore commesso in occasione del gol di Romelu Lukaku ma anche di qualche altro calo di concentrazione.

IN CONFERENZA – Stroppa in conferenza stampa parla di qualche errore commesso dalla sua squadra in Inter-Crotone: «Nei primi venti minuti potevamo addirittura avere un vantaggio maggiore, poi la partita si è messa in salita. Abbiamo certamente anche noi regalato qualcosa al di là della qualità dell’Inter, e siamo riusciti a rimetterla in parità. La difesa poteva fare meglio, specialmente sul gol di Romelu Lukaku. Peccato perché poi abbiamo mollato, fisicamente o anche più mentalmente. C’è sempre l’esigenza di fare punti, anche con la Roma perché sul campo in queste partite meriteremmo qualcosa di più. Però sappiamo di dover fare qualcosa in più: al di là della forza dell’avversario bisogna leggere e sfruttare meglio alcune situazioni».