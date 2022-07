Strefezza: «In Serie A esterni forti come Gosens, devo lavorare molto!»

Gabriel Strefezza, esterno del Lecce che alla prima giornata sfiderà l’Inter in Serie A, ha parlato degli esterni in Serie A, tra questi anche Robin Gosens. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport.

ESTERNI – Gabriel Strefezza elogia gli esterni del campionato italiano: «Gli esterni in Serie A sono tutti forti, Theo Hernandez, Robin Gosens, quindi devo lavorare forte per partire forte come loro altrimenti mi mettono in tasca (ride, ndr). Tanti gol in Serie B? Credo sia stato il modulo perché 4-3-3 non l’avevo mai giocato. Il mister mi consigliava sempre di stare sempre più vicino alla porta e l’ho ascoltato».