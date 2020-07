Strefezza: “Buon primo tempo per noi, l’episodio del...

Strefezza: “Buon primo tempo per noi, l’episodio del rigore fa male…”

Gabriel Strefezza, giocatore della Spal, dopo la sconfitta maturata contro l’Inter, attraverso i canali ufficiali del club ha parlato del match e del primo tempo, a detta sua giocato bene dai lui e i suoi compagni.

“BUON PRIMO TEMPO” – Gabriel Strefezza dopo Spal-Inter terminata 0-4 a favore della squadra allenata da Antonio Conte, ha parlato così soffermandosi soprattutto della prestazione della squadra nel primo tempo: «Abbiamo fatto tutti una buona gara nel primo tempo, abbiamo giocato bene. L’episodio del rigore fa male. Voglio fare bene qui, do sempre il mio meglio».

ORA BRESCIA – Strefezza conclude dicendo la sua riguardo la prossima partita: «Noi meglio con le big? Noi cerchiamo sempre di fare una buona gara e portare punti a casa, se questi non arrivano adesso dobbiamo lavorare per giocare e vincere contro il Brescia, contro loro dovremmo giocare come nel primo tempo di oggi».