Strefezza: «Bello sfidare l’Inter! Possiamo giocarcela con tutti»

Strefezza è intervenuto prima di Inter-Como, Monday Night che chiude la diciassettesima giornata di Serie A. Ecco di seguito quanto dichiarato a DAZN prima del fischio d’inizio, fissato alle ore 20.45

COMPETITIVI – Gabriel Strefezza parla così prima di Inter-Como: «Bellissimo giocare a San Siro contro l’Inter, daremo tutto oggi e faremo di tutto per portare a casa punti come abbiamo fatto con la Roma. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, ci è mancato qualche punto in queste partite qui ma siamo in fiducia e proveremo di tutto per fare punti oggi».