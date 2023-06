Stones: «Inter in finale non per caso. Impressionante col Milan»

Il difensore del Manchester City John Stones è il protagonista di un’intervista per ESPN, dove ha parlato chiaramente anche della finale di sabato contro l’Inter, valevole per la Champions League. Sottolineando la vittoria dei nerazzurri nel derby in semifinale contro il Milan.

NON UN CASO – Questo il pensiero di John Stones sulla finale di sabato: «L’Inter non è in finale di Champions League per caso. Hanno giocatori incredibili, è sotto gli occhi di tutti. Il modo in cui hanno giocato in semifinale contro il Milan non è da sottovalutare. Sappiamo chi andiamo ad affrontare, sono una squadra fortissima e dovremo essere concentrati al massimo. Per me personalmente vincere questa coppa sarebbe un’emozione bellissima».