Sticchi Damiani (Pres. Lecce): “Punto meritatissimo. Inter, occasioni pari”

Sticchi Damiani elogia la prestazione dei suoi contro l’Inter. Il Presidente del Lecce sottolinea l’ottima gara dei suoi e il numero di occasioni create contro i nerazzurri. Di seguito le parole in zona mista, riprese dal profilo YouTube “U.S. Lecce 1908 Official Channel”

PARI SODDISFACENTE – Saverio Sticchi Damiani ha sottolineato l’ottima partita dei suoi contro l’Inter: «Una grande prestazione e un risultato positivo importantissimo. La squadra ha conosciuto un periodo difficile perché eravamo in difficoltà sotto il profilo degli infortuni. Quindi tra un paio di risorse arrivate sul mercato e il recupero degli infortunati, stiamo ritrovando la squadra che conoscevamo. Anche nei momenti di difficoltà dobbiamo restare lucidi e fare le analisi giuste, non in preda al momento. Il Lecce ha sfiorato due volte il gol contro l’Inter, c’è stato l’episodio del rigore prima dato e poi tolto col VAR. Il primo credo sia giustissimo: le squadre si sono battute producendo lo stesso numero di occasioni pericolose. Prestazione che lascia ben sperare, ma guai a sederci su questa prestazione. Dobbiamo fare ancora qualcosa sul mercato, ma il mister e la squadra sanno che se continuiamo con quest’intensità possiamo toglierci soddisfazioni importanti. 6-7 giocatori nuovi tra recuperati e nuovi acquisti incidono nella valutazione complessiva della prestazione. Hanno anche aiutato gli altri a migliorare e acquisire sicurezza».