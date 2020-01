Sticchi Damiani (pres. Lecce): “Inter? Possiamo ribaltare il pronostico”

Le parole del presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani, ai microfoni di “Sky Sport”, a pochissimi istanti dal calcio d’inizio di Lecce-Inter.

ATTESA – Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio di Lecce-Inter, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Il presidente dei giallorossi, Saverio Sticchi Damiani, ha presentato così la partita ai microfoni di “Sky Sport”: «Ci dobbiamo credere, nonostante sia un partita difficile e sulla carta impossibile. È già accaduto che i pronostici siano stati sovvertiti, come contro la Juventus. Mercato? Ci devono aiutare staff medico e un paio di trattative in entrata che stanno per essere chiuse (Acquah e Saponara, ndr). Vedremo se potrà arrivare anche un difensore centrale»