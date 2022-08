Sticchi Damiani: «Nostro progetto sui giovani ma oggi tanti indisponibili»

Saverio Sticchi Damiani si è espresso prima del fischio d’inizio di Lecce-Inter, gara in programma al Via del Mare per la prima giornata di Serie A. Queste le sue parole su Sky Sport

PROGETTO − Damiani illustra le mosse del Lecce: «Sicuramente per noi è una stagione difficile per il grande premio conseguito lo scorso anno. La scelta dell’area tecnica è decisa: puntare su giovani di prospettiva. Ad oggi abbiamo compiuto ben 11 operazioni in entrata e in uscita. Sarà dura me le difficoltà non ci spaventano. Il grosso è stato fatto, alcune operazioni hanno finalità nell’immediato altre in prospettiva. Oggi però non possiamo contare su tanti effettivi della rosa, siamo stati sfortunati».