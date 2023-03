Sticchi Damiani: «Mancano punti per la salvezza! Un divieto per tutti»

Sticchi Damiani è stato intercettato a San Siro poco prima dell’inizio di Inter-Lecce, partita delle ore 18 valevole per il venticinquesimo turno di Serie A. Ecco quanto dichiarato a DAZN

OBIETTIVO – Saverio Sticchi Damiani è intervenuto così prima del fischio d’inizio di Inter-Lecce: «Si parla tanto dei nostri ragazzi, è normale che piacciano a molti club. Noi ce li stiamo godendo, c’è una salvezza da raggiungere e se dovessimo farcela avrebbe del clamoroso. Un percorso fino buono non deve far pensare che non ci sia un certo grado di difficoltà, mancano dei punti e quindi c’è il divieto per tutti di parlare di mercato».