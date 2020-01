Stellini: “Inter-Cagliari non decide il campionato! Dobbiamo imparare…”

Cristian Stellini, viceallenatore dell’Inter, nel post-partita di Inter-Cagliari, terminata con il punteggio di 1-1, ai microfoni di “Inter TV” ha parlato al posto di Antonio Conte precisando

MANTENERE LUCIDITÀ – Cristian Stellini sostituisce Antonio Conte al termine di Inter-Cagliari finita 1-1 tra le polemiche: «Oggi i gol sbagliati e qualche episodio ci ha creato un po’ di tensione e nervosismo, dobbiamo restare più lucidi e imparare da questa partita perché è diversa dalle altre. In alcuni casi siamo andati in escandescenza e non deve accedere, dobbiamo imparare a chiudere prima le partite e non farci prendere dall’ansia. Nel primo tempo sapevamo che il Cagliari poteva venire e muoversi come il Lecce la settimana scorsa e abbiamo creato quel che dovevamo creare. Nel secondo tempo abbiamo lasciato un po’ di campo al Cagliari, siamo ripartiti e abbiamo creato delle occasioni importanti. Poi dopo un episodio può condizionarle come poi è accaduto e dobbiamo mantenere la lucidità».

ORA PARTITE FONDAMENTALI – Stellini tiene a precisare che il pareggio con il Cagliari non determina di certo un campionato: «Dobbiamo tenere in mente che il percorso è lungo e ogni domenica c’è una sfida. Il campionato non inizia e non finisce con il Cagliari, dobbiamo mantenere la calma perché non è una partita che decide la partita. Se poi un giocatore importante ti viene a mancare per più partite quello diventa un problema».