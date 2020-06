Stellini: “Gol difensori? Va bene lo stesso! Problemi Inter, molteplici ragioni”

Stellini ha sostituito Conte anche in conferenza stampa, al termine di Parma-Inter. Ecco le risposte del vice allenatore ai giornalisti dalla sala stampa del Tardini, dopo il vittorioso posticipo della ventottesima giornata di Serie A.

CONFERENZA STELLINI – Questa la conferenza stampa di Cristian Stellini nel post partita di Parma-Inter.

Sofferenza, orgoglio: alla fine tre punti che vi tengono in corsa per qualcosa di importante?

Siamo soddisfatti del risultato e per come è venuto. Nonostante il gol subito nel primo tempo, e le ripartenze del Parma che ci ha messi in difficoltà, siamo riusciti a rimontare il risultato meritando. Abbiamo creato occasioni, ci portiamo a casa questo risultato sapendo di essere una squadra che non molla, ha carattere e orgoglio. Questi sono dati importanti, che ci portano a vincere.

Quest’Inter è meno brillante della prima parte di stagione. Cosa ne pensa Stellini?

Possono esserci molteplici ragioni. Abbiamo dovuto ruotare molti giocatori perché mancavano in tanti. Il Parma è settimo in classifica, ha giocatori importanti come Gervinho e Kulusevski. Sapevamo di soffrire ma abbiamo creato tanto: dovevamo migliorare e lo sappiamo. Se, prima del lockdown, il nostro percorso era a medio-lungo termine oggi ancora di più, avendo nuovi giocatori da inserire.

Otto punti dalla Juventus: recuperabili?

Quando stai dietro dipende anche dagli altri, non solo da te. Dobbiamo fare il nostro campionato: abbiamo dieci partite, una alla volta giocando con questa voglia di portare a casa il risultato siamo convinti di farcela. Ma non dipende solo da noi.

Eriksen sta facendo fatica?

Non è l’unico. Lui sta facendo bene, noi siamo soddisfatti. È chiaro: non tutte le situazioni, giocando ogni tre giorni, sono uguali. Dobbiamo restare nella partita e lui come i compagni: è applicato e determinato, quindi non possiamo che andare a casa felici stasera.

Due gol con due difensori: cosa significa per Stellini?

Che abbiamo vinto 1-2! Le occasioni ci sono state per altri giocatori, non solo per i difensori. Abbiamo sfruttato quelle, potevamo sfruttarne anche con Barella, Gagliardini, Lukaku e Lautaro Martinez. Hanno fatto gol i difensori: va bene.

Lautaro Martinez lontano dalla migliore forma: cosa non sta funzionando?

Non sono d’accordo. Secondo me sta facendo buone gare, sta giocando bene. Anche stasera si è creato le sue opportunità e ha fatto una buona gara. Lavora per la squadra e si è creato le opportunità per fare gol, non vedo un problema con lui. È un ragazzo motivato che sta facendo bene.