Stellini: «Fatti tanti sacrifici all’Inter, speriamo il progetto possa continuare»

Stellini commenta il finale di stagione dell’Inter, che ora può godersi la festa. L’allenatore in seconda prende la parola anche ai microfoni di “Inter TV” al termine di Inter-Udinese, rimarcando i sacrifici nerazzurri fatti in questa stagione chiusa con il tricolore da cucire sul petto

SACRIFICI RIPAGATI – Fa le veci del mister Cristian Stellini, che ha una dedica speciale: «Se guardo questa medaglia, penso ai sacrifici di tutti. Ai sacrifici di noi che abbiamo lavorato all’Inter e ai sacrifici della società, che ha fatto tutto questo per costruire e portare questa progetto fino a qui. Con l’augurio che questo possa continuare. Ai sacrifici che hanno fatto i tifosi, che non ci sono potuti stare vicini durante le partite con gli stadi chiusi e che oggi sono qua a gioire con noi, senza poter esser dentro la Scala del Calcio, la nostra casa. E quindi va a tutti loro la grande gioia che noi cerchiamo di trasferirgli. E l’augurio di poter gioire ancora va a tutti loro, che hanno sofferto nel non poterci stare vicini. La gente allo stadio? Porta tanto. Oggi avevamo avuto anche la fortuna di avere le nostre famiglie. E quindi era motivo in più ancora per dimostrare che, nonostante i tifosi non potessero esserci vicino, oggi volevamo regalare loro un felice ritorno. Erano solo 1.000, speriamo in 80.000 e più. Ma era giusto regalare loro una grande gioia».

TUTTO FACILE – Stellini parla anche di Inter-Udinese, stravinta sul campo: «Anche questa è stata una partita come tutte le altre, che noi volevamo vincere. Lo abbiamo dimostrato già dal primo minuto, perché non ci siamo tirati indietro. E oggi, raccogliendo i frutti e l’entusiasmo di questo momento speciale, tutto viene molto più semplice. Anche in partite dove la tensione gioca dei brutti scherzi, oggi questo non lo abbiamo avuto. Per cui ci godiamo anche queste ottime prestazioni della nostra squadra».