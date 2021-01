Stellini: Â«Eriksen si sta applicando, soddisfatti! Tutta l’Inter contribuisceÂ»

Stellini: «Eriksen si sta applicando, soddisfatti! Tutta l’Inter contribuisce»

Stellini ha sostituito Conte anche nelle interviste e, di conseguenza, in conferenza. Così l’allenatore in seconda, nel post partita di Inter-Benevento, in sala stampa con le domande dei giornalisti presenti al Meazza.

Giunti a metà stagione i giocatori cominciano ad accusare un po’ di fatica. Quanto è importante, per questo motivo, gestire i carichi di lavoro come oggi?

Sì, è molto importante che tutti i giocatori siano coinvolti nelle partite che giochiamo. È molto importante per noi vedere che i giocatori che non sempre scendono in campo dall’inizio quando lo fanno danno il loro contributo.

Quarantanove gol fatti e terza giornata senza subirne: dati importanti.

Sono importanti entrambe le fasi di gioco. Noi creiamo molto, in quasi tutte le partite che giochiamo: non sempre siamo bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo. Stasera lo siamo stati, siamo contenti che i nostri attaccanti abbiano segnato. Speriamo di continuare così e di essere bravi in zona gol.

Come valuta Stellini la prova di Eriksen?

Ha fatto un’ottima partita. Soprattutto siamo contenti che l’abbia fatta in entrambe le fasi. Si sta applicando molto in questo nuovo ruolo: dobbiamo essere soddisfatti. Non solo di lui ma di tutti i giocatori: mi è piaciuto molto Sensi quando è entrato, ha fatto uno spezzone di gara ma ha gestito bene il pallone. È su questo che dobbiamo puntare, sul coinvolgimento di tutta la squadra.