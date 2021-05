Stellini: «Con la Juventus sempre alla pari. Sconfitta non cambia la gioia»

Stellini, così come contro la Sampdoria, ha sostituito Conte nelle interviste del dopogara. A Inter TV l’allenatore in seconda ha giudicato la prestazione nella sconfitta per 3-2 contro la Juventus.

IL GIUDIZIO DEL VICE – Cristian Stellini parla a Inter TV dopo Juventus-Inter: «Meritavamo di più? Sì, ne siamo convinti anche noi. Per noi era importante venire qui e dimostrare di voler portare a casa il massimo. Ci abbiamo provato, a mio modesto parere ci siamo riusciti per la prestazione. Non abbiamo portato a casa il risultato e ci dispiace, ma non deve cambiare la nostra gioia. Dobbiamo continuare questo momento».

LATI POSITIVI? – Stellini valuta la gestione: «Questo è un aspetto su cui lavoriamo dal primo giorno, ma devi giocare partite di questo tipo. Devi sopperire alle difficoltà che l’avversario ti mette di fronte. Non siamo partiti benissimo, ma abbiamo cominciato a giocare, fatto gol e potevamo vincere la partita. Siamo stati bravi, potevamo prendere qualcosa in più e ci dispiace. Ma rimane l’orgoglio di essere una squadra forte. La sensazione è che, in tutte le quattro sfide con la Juventus, che rimane un riferimento per gli ultimi dieci anni, abbiamo sempre giocato partite alla pari. Il risultato non sempre è stato veritiero, ma la nostra squadra ha dimostrato che quest’anno ha fatto passi avanti importanti nelle partite contro le grandi squadre. Dobbiamo continuare, perché l’anno prossimo ci sarà la Champions League: abbiamo capito che, per la nostra esperienza, ci vuole qualcosa di più. La maturità che abbiamo oggi ci dovrà servire per quella competizione».