Stellini: “Complimenti a tutti! Inter, un valore da far crescere”

Stellini ha sostituito Conte in panchina, in quanto quest’ultimo era squalificato, in Parma-Inter di stasera. Motivo per cui l’ex difensore ha tenuto le interviste post partita: ecco le sue parole a Inter TV.

VITTORIA ALL’ULTIMO – Cristian Stellini giudica Parma-Inter su Inter TV: «Tu prepari le partite e pensi che vadano in un certo modo. L’abbiamo giocata come pensavamo ma abbiamo subito gol, abbiamo subito le loro ripartenze nel primo tempo ma la partita era fatta e impostata per novanta minuti: secondo noi l’abbiamo strameritata. Intervallo decisivo? È chiaro che un gol dopo l’ultima partita, al quarto d’ora in ripartenza quando stai facendo la partita, un po’ di scompenso lo può creare. Però siamo stati bravi a restare in partita e giocare un secondo tempo più che ottimo. I cambi? È un valore che dobbiamo coltivare e continuare a far crescere. Giocando ogni tre giorni è inevitabile che i cambi saranno importantissimi, a partita in corso e fra una partita e l’altra. Anche oggi avevamo ragazzi che non giocavano da prima del lockdown, alla loro prima partita: giusto riconoscere che hanno fatto un’ottima prestazione».

BENE COSÌ – Stellini risponde a una domanda sulla mancanza di equilibrio nel primo tempo di Parma-Inter: «Alcune distanze non erano corrette. Eravamo molto veloci, perché lo era la partita: si giocava su un fronte e su un altro, i cambiamenti di gioco erano rapidi e i nostri difensori non riuscivano a posizionarsi. Quando abbiamo trovato le misure la partita è cambiata. È lì che dobbiamo continuare a lavorare e crescere, continuando a credere nel percorso importante e lungo intrapreso. Dobbiamo guardare al medio-lungo periodo e rimanere soddisfatti, perché abbiamo fatto veramente una partita importante. Dobbiamo fare i complimenti a tutti i ragazzi, perché non è facile in certi momenti. Nonostante crei molte occasioni e domini le partite magari non riesci a chiuderle, a volte devi sopperire attraverso il carattere. Lo cerchiamo e lo vogliamo, i ragazzi stasera l’hanno dato e complimenti».