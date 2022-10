Stankovic: «Subire dall’Inter ci sta, ma il secondo gol non lo accetto! Resto fiducioso»

Dejan Stankovic, ieri avversario dell’Inter a San Siro con la sua Sampdoria, dopo la partita attraverso i canali ufficiali del club blucerchiato ha analizzato la partita.

L’ANALISI – Stankovic analizza la partita m a non accetta di subire il secondo gol: «Tre gol subiti: uno su calcio piazzato, e un altro per una dormita collettiva, e questo mi dispiace tantissimo. Subire un gol contro l’Inter a San Siro ci può stare, ma il secondo gol non lo accetto perché è questione di concentrazione, un lancio lungo di cinquanta metri non si trasforma in un secondo in gol. Nel secondo tempo siamo andati a pressare alto pur conoscendo tutte le problematiche contro una squadra del genere. A Genova porto con me un po’ di certezze perché l’intensità è stata quella giusta, non abbiamo mai mollato fino alla fine. Quando vuoi recuperare un contropiede lo puoi anche prendere (facendo riferimento al terzo gol, ndr), ma il secondo gol non lo accetto. Abbiamo messo in mezzo pochi cross, siamo arrivati sul fondo ma l’Inter ti rubava palla. Sono molto fiducioso, ringrazio i tifosi che hanno viaggiato e cantato per novanta minuti. Insieme possiamo farcela».