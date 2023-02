Stankovic: «Inter grandissima squadra, fa effetto vederla! Noi dignitosi»

In conferenza stampa, Stankovic ha mostrato la sua soddisfazione non solo per lo 0-0 stasera in Sampdoria-Inter. L’allenatore e grande ex di serata è contento per il rendimento dei suoi.

CONFERENZA STANKOVIC – Questa la conferenza stampa di Dejan Stankovic nel post partita di Sampdoria-Inter.

A livello offensivo si può fare meglio?

Stiamo provando delle soluzioni. Anche oggi ho schierato quattro giocatori offensivi: Djuricic, Cuisance, Lammers e Gabbiadini. A Monza abbiamo fatto due gol, oggi potevamo segnare: qualche occasione c’è stata. Quello che posso rimproverare è che bisogna calciare in porta quando c’è spazio. Per il resto proviamo soluzioni: la difesa mi è piaciuta, erano tutti compatti. Un bel blocco, quando c’era da soffrire l’abbiamo fatto. Abbiamo giocato contro una grandissima squadra, che aveva obiettivi molto diversi dai nostri: tra un po’ giocano la Champions League, vederli dal vivo fa effetto.

Cosa trova di positivo da questo periodo?

Non dobbiamo scendere dal livello di prestazione dal 4 gennaio. Potevamo avere qualche punto in più, ma dobbiamo farlo. Si va avanti senza fare calcoli, perché ogni partita è a sé: non dobbiamo guardare fra tre o quattro settimane, la prossima è ogni volta una finale. Non voglio caricare di responsabilità ma stiamo bene fisicamente, mentalmente e tatticamente: i ragazzi lavorano, si rispettano che mi piace. Un po’ di tranquillità con le uscite pulite, le transizioni offensive e le scelte nei passaggi arriverà quando ci sarà qualche settimana in positivo. Con qualche vittoria arriverà la tranquillità, ma anche sotto pressione sono fiero dei ragazzi.

Stankovic, quanto sente sua questa Sampdoria?

Dobbiamo tirare di più se vogliamo essere simili a me. Io non vedevo nessuno davanti all’area, tiravo e non mi giravo indietro. L’unica cosa che ho corretto all’intervallo è dire di tirare, anche se non era sul piede nostro. Per arrivare a una deviazione fortunata dobbiamo tirare in porta: il gruppo ci crede, è unito, ha preso la forma di un team che è molto più di una squadra. Sa e accetta i propri limiti, si sa esaltare. Stiamo trovando un balance in questa situazione, che come sappiamo non è semplice, ma cerco di isolarli perché devono dare tutto se stessi. Prima di giudicare diamoci un pizzicotto, perché questi ragazzi sono dignitosi.