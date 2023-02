Stankovic: «L’Inter è fortissima, in bocca al lupo a loro! Noi a testa alta»

Dejan Stankovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Sampdoria-Inter 0-0. Deki si complimenta con la sua squadra, ma anche con i nerazzurri evidenziandone la forza

COMPLIMENTI − Stankovic evidenzia la forza dell’Inter, ma orgoglioso dei suoi ragazzi: «Questo punto è merito loro, il momento non è facile ma noi lottiamo fino alla fine. Complimenti all’Inter e a Inzaghi, da vicini capisci di che pasta è fatta. Sono fortissimi. Qualche volta eravamo frenetici e confusi con la palla, ma certi errori li capisco. Abbiamo avuto le nostre chance, anche l’Inter le ha avute, siamo stati anche fortunati. Non ci credo tantissimo, ma tanto nel lavoro e nell’approccio alla gara. Oggi abbiamo avuto concentrazione fino all’ultimo, crediamo nel nostro lavoro. Facciamo conti anche con squalificati, infortunati. Sono felice per Murillo, che ha fatto una grandissima gara. Nuytinck e Amione stessa cosa. Faccio i complimenti a tutta la squadra».

SOFFRIRE − Stankovic non vuole mollare: «Volevamo uscire alti, pressare, prendere un rischio calcolato. Loro sono bravi in qualsiasi cosa fanno, giocano a memoria. I centrocampisti fanno strappi da paura, come Calhanoglu che lo ha fatto 4-5 volte. Ma lo scorrere della partita ti porta a capire l’andamento della partita, sono orgoglioso per lo spirito. Problemi gol in casa? Ci stiamo mettendo tutto quello che abbiamo. Sto cercando anche di proteggere la squadra con più equilibrio. Oggi avevo giocatori offensivi anche, credo nel lavoro. Le difficoltà si risolvono con le soluzioni, ma alla fine arriverà. Non dobbiamo mollare mai, siamo un team di gioire e soffrire tutti insieme. A Monza ci sono sfuggiti 2 punti. Voglio salutare Zaccheroni!».