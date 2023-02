Stankovic: «Inter da affrontare con rispetto, senza paura! Sono fiducioso»

Dejan Stankovic ha parlato alla vigilia di Sampdoria-Inter. Queste le parole del tecnico blucerchiato ai cronisti presenti nel corso della conferenza stampa della vigilia

MOMENTO – Stankovic parla del momento della Sampdoria: «Come sapete non ho parlato dopo la partita, e l’unica cosa per cui mi dispiace è perché non ho fatto i complimenti in pubblico ai miei ragazzi. Abbiamo disputato una partita di livello altissimo, di fase tattica, fisica e al livello umano. Poi purtroppo è arrivato il pareggio all’ultimo secondo ma la prestazione c’è stata. Questa è l’unica via che dobbiamo rispettare».

BATTAGLIA – Stankovic parla dell’avvicinamento alla sfida contro l’Inter: «In settimana abbiamo lavorato bene perché ci siamo messi d’accordo ogni partita è a sé. Abbiamo preso le cose buone che abbiamo fatto e quelle che dobbiamo correggere che si ripetono soprattutto negli ultimi minuti, quando bisogna tenere alta la concentrazione come in tutto l’arco del match. Sono molto fiducioso, purtroppo abbiamo problemi con le influenze, gli squalificati. A noi quando mancano due tre giocatori è tanto. Abbiamo la panchina corta ed i cambi sono molto importanti in questi momenti. Ma abbiamo lavorato bene, ma quelli che sono pronti andranno in battaglia».

FORTI – Stankovic parla del momento della squadra di Inzaghi: «L’Inter è partita in questo campionato con le idee ben chiare di vincere lo scudetto e fare il meglio possibile. Per adesso c’è un netto distacco col Napoli, ma loro rimangono una delle squadre più forti in Italia. I nostri obiettivi sono ben diversi, dobbiamo affrontarli con rispetto ma senza paura. Hanno tantissimi campioni che ti possono risolvere una partita anche in una giornata no. Escono da un periodo felice, hanno vinto due derby e sono in salute. Ma noi abbiamo la nostra strada, vedremo cosa dirà il campo».

MERCATO – Stankovic infine parla del mercato della sua squadra: «Mercato? Non parlo di quelli andati via. Prendo ad esempio Audero. Il nuovo arrivato, Jesé, che ha fatto due allenamenti con la squadra. Si vede che è un ragazzo che ha assaggiato alti livelli di calcio mondiale. Si deve mettere in condizione fisica per darci una mano. Abbiamo parlato, lui è carico. C’è grande voglia per dimostrare che non è di passaggio ma che è venuto a darci una grossa mano».