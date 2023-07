F. Stankovic: «Inter, ho avverato un sogno! Anche con mio fratello»

Stankovic ha difeso i pali della porta dell’Inter per gran parte dell’amichevole con l’Al-Nassr, in attesa di capire chi ci sarà come titolare in stagione. La sua soddisfazione è tanta, come racconta nell’intervista con Inter TV.

IL TRAGUARDO – Tutta la gioia di Filip Stankovic per aver giocato in Inter-Al Nassr: «Mi sento molto bene. Comunque è sempre un sogno per me, da quando sono bambino che guardo l’Inter e sono cresciuto con l’Inter. Giocare oggi per me è un sogno che si è realizzato, sono molto contento di questo esordio. Peccato per il risultato, però sono contento per la prestazione. A me piace questo stile, mi stanno aiutando anche i miei compagni. Sono giovane e c’è tanto da imparare, ma con l’aiuto del mister e dei compagni penso che siamo sulla strada giusta. La tournée? Divertente, ci divertiamo. È un gruppo bello giovane, poi sono in camera con mio fratello e anche questa è una cosa bellissima. Quando eravamo piccoli parlavamo sempre di andare un giorno a San Siro con l’Inter e ora siamo qui: è un altro sogno che si è avverato».