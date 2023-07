A. Stankovic: «Esperienza indimenticabile! Tanti i ringraziamenti»

Nel finale dell’amichevole Inter-Al Nassr è entrato anche l’altro figlio d’arte, Aleksandar Stankovic. Il centrocampista, che si è però piazzato centrale di difesa, è contento per i minuti fatti e per l’esperienza in tournée: le sue parole a Inter TV.

IN CAMPO – Aleksandar Stankovic riprende le parole del fratello Filip sull’esperienza in camera assieme: «È vero, anche se a volte gli rompo le scatole però ci divertiamo abbastanza (ride, ndr). Quest’esperienza è un’esperienza indimenticabile, soprattutto giocando con questi campioni: puoi solo che imparare. Dobbiamo ringraziare la società, il mister e i compagni. Peccato per il pareggio, ma adesso ce n’è un’altra a cui pensare. Voltiamo pagina e pensiamo alla prossima partita».