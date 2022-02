Spalletti: «Napoli-Inter mi suscita tante sensazioni. Koulibaly? Tanta roba»

Su Dazn nel pre Napoli-Inter, ha parlato Spalletti sulle sensazioni di Napoli-Inter. Poi ha espresso elogi nei confronti di Koulibaly, che oggi giocherà titolare

NAPOLI-INTER − Spalletti sulle sensazioni provate: «Le stesse sensazioni provate durante la settimana, dopo aver vinto col Venezia. Ci trovo passato, presente e futuro in questa partita. E’ una partita importante. Nel mezzo, abbiamo equilibrio evidenziato e mi è rimasto difficile metterci mano anche se Anguissa a noi ci completa. Ha qualità uniche nella squadra. Koulibaly? Porta tanta roba, ha questa forza di saggezza e personalità visiva. Poi si è guadagnato il rispetto di tutti sul campo per come gioca a calcio».