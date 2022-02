Spalletti: «L’Inter ha fatto vedere di essere la più forte. Scudetto? Ambiziosi»

Conferenza anche per Spalletti dopo Napoli-Inter, big match della venticinquesima giornata di Serie A. Il tecnico, ex di giornata, ha valutato il pareggio per 1-1 che lascia immutato il distacco in classifica fra le due.

CONFERENZA SPALLETTI – Questa la conferenza stampa di Luciano Spalletti nel post partita di Napoli-Inter.

Questa partita definisce le ambizioni scudetto del Napoli?

Non fatemi essere complice dei vostri titoli. Dev’essere il marchio del Napoli, il suo timbro, la leggerezza nell’impostare l’azione. Contro una squadra come quella dell’Inter li dobbiamo costringere a smucchiare qualcosa, di conseguenza poi vedere dove si può portare il discorso. Per lunghi tratti ci siamo riusciti, per il resto no. Mi interessa vedere che si va a crescere, che si cerca sempre di trovare poi delle soluzioni nuove per quelle che debbono essere le nostre ambizioni. Noi dobbiamo essere ambiziosi, quindi si tiene in riferimento tutto. Se a voi fa gioco anche la parola scudetto, per essere disponibili anche a voi.

Che giudizio dà Spalletti della prova di Osimhen?

Ha fatto una buona partita, perché lui è quello che ha forza, strappo e tutte le qualità che servono. Non c’è bisogno di usare una sola strada, si possono trovare tante vie per andare a sfruttarlo. È chiaro che se va troppo da solo non siamo nelle condizioni di supportarlo: quando fa attacchi di tre o quattro battute va bene, ma se non la prende rimane staccato dal gioco per un minuto e mezzo e gli altri ci costringono ad abbassarci. Però fa parte della qualità e della sua forza, è un giocatore Osimhen che ha un futuro da campione sicuro.

Inter in difficoltà nella precisione. Come spiega questo deficit? È una squadra che secondo Spalletti ha subito la pressione dell’appuntamento?

Noi siamo più leggeri di loro, ma questa leggerezza va mantenuta anche per far girare palla. Se non riusciamo a mantenerla e dobbiamo tenere il discorso sulle palle buttate in area di rigore diventa più difficile. Da ultimo, quando dovevamo battere la punizione per cercare il duello fisico. Però per il resto abbiamo sbagliato il minimo: loro stanno come stare in campo, hanno tutte le qualità e la riempiono bene la partita. Sono l’Inter e sono i Campioni d’Italia, sono loro che hanno vinto il campionato e sono loro come forza che hanno fatto vedere di essere quelli più forti. Dimostrato sul campo e non soltanto a parole.