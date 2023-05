Spalletti: «Ho allenato tanti giocatori forti, anche all’Inter!»

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Inter, partita vinta dalla sua squadra per 3-1. Il tecnico ha parlato anche del suo periodo all’Inter

FUTURO DEFINITO – Ecco l’analisi di Luciano Spalletti in conferenza stampa post Napoli-Inter, gara terminata 3-1 per i suoi: «Il gol di Di Lorenzo è uno di quelli che ci si può aspettare da uno come lui. Se uno lo conosce e sa di che pasta è fatto ci si può aspettare di tutto. è come un Frecciarossa, va velocissimo. Fa delle piccole soste per poi ripartire a mille. Può fare tutto. Futuro? Discorso definito ormai, è una cosa che viene da lontano. Non si ragiona in base a quello che è il momento, uno screzio, una situazione casuale. Stando a lavoro uno matura delle robe, perché poi c’è da esibire sempre questo spettacolo. Chi si chiama Napoli deve fare roba importante, e se non sei tanto convinto di riuscire ad essere nelle condizioni di mettergli a disposizione quello che merita, è giusto fare dei ragionamenti. Si arriva a una conclusione, che è stata ragionata, non è piovuta addosso.

FELICE PER GAETANO – Spalletti si è detto anche felice per Gianluca Gaetano, autore del gol del 3-1 e del suo primo gol in Serie A: «Chiaro che mi fa enormemente piacere che si sia fatto trovare pronto. è entrato benissimo in partita. Ha toccato 2 o 3 palloni dove ha fatto vedere subito la sua caratteristica di vedere le cose al contrario per andare a vedere il compagno. Sono felice per lui, se lo meritava. Aveva avuto anche altre occasioni prima, ma non le ha sfruttate».

IL PASSATO – Spalletti ha parlato anche del suo periodo all’Inter, raccontando di aver allenato giocatori molto forti anche in quegli anni: «Di solito si viene condizionati dal risultato finale, dalle classifiche. Io ho allenato tanti giocatori forti, anche con l’Inter stessa. Avevamo avuto un periodo bellissimo nel quale eravamo primi in classifica, poi ci siamo persi perché c’erano tante situazioni da mettere apposto. Di calciatori fortissimi ne ho allenati tanti, e di là ce n’erano solo 4\5. Ho avuto altre belle squadre che hanno giocato periodi bellissimi. Anche oggi noi abbiamo perso dei palloni banali. Se gli altri li riconquistano bene, ma se noi glieli diamo diventa difficile. Se non riconquisti, succede come contro il Milan, che sono a campo aperto e ti fanno gol».

RIMPIANTO CHAMPIONS – Infine, il tecnico toscano ha espresso il suo rimpianto per il mancato accesso alle semifinali di Champions League: C’è un po’ di rimpianto. Sono stati bravi quelli del Milan ad arrivarci in maniera corretta a quelle partite li. Noi ci siamo arrivati con delle difficoltà che ci siamo creati da soli. Secondo me abbiamo giocato due partite coraggiose, fatte di tutte quelle cose che poi ci hanno divertito tutto l’anno e che ora siamo costretti a dare consensi per quanto fatto vedere stasera. Stasera l’Inter aveva dei giocatori fortissimi fuori, come Dzeko, Brozovic e Lautaro. Potevano dare una mano alla causa, ma stasera il Napoli ha vinto meritatamente».