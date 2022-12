Spalletti: «Giocatori Napoli già proiettati all’Inter? Non posso fare calcoli!»

Il Napoli sfiderà l’Inter fra quattordici giorni nella sedicesima giornata di Serie A (mercoledì 4 gennaio ore 20.45). Spalletti, dopo l’amichevole persa 1-4 contro il Lille (vedi articolo), a Sky Sport parla dell’avvicinamento.

QUATTORDICI GIORNI AL BIG MATCH – Luciano Spalletti non crede che la sconfitta di stasera col Lille sia causata dalla testa al Meazza: «Giocatori già proiettati a Inter-Napoli? Io non vedo come si possano fare pensieri o facendo dei calcoli oggi così. Noi bisogna andare sempre forte, in questo momento probabilmente le gambe non supportano il forte come vorremmo andare, negli atteggiamenti cerchiamo gli stessi e allora si fanno quelle due-tre cose a metà che si pagano a caro prezzo. C’è subito da dare una stretta dal punto di vista mentale, di capire che bisogna fare qualcosa di più tutti a livello individuale. Poi di completare questa preparazione, oppure di andare a regolarsi e dare un po’ di equilibrio».