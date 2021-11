Spalletti ai tifosi dell’Inter: «Spero non mi fischino. Scudetto anche mio»

Spalletti domenica tornerà a San Siro da rivale, e un po’ come già fatto prima della partita con la Roma, attraverso il Corriere dello Sport questa mattina in edicola ha mandato un messaggio anche ai tifosi dell’Inter.

IL MESSAGGIO – Spalletti all’Inter non ha vinto come Conte, ma ha sicuramente creato le basi per quella che poi è stata la squadra Campione d’Italia. Il tecnico toscano, secondo il quotidiano romano, ha vissuto l’Inter come un’incompiuta, come qualcosa che avrebbe potuto essere e non è stata, convinto di aver cominciato un cammino che poi Conte ha portato in conclusione. Questo il messaggio che ha mandato ai tifosi dell’Inter in vista del bit-match in programma domenica: «Spero non mi fischino. Non ce ne sarebbe motivo. Dopotutto qualcosa di buono l’ho fatto pure io. Sì, lo scudetto l’ha vinto Conte, complimenti. Ma qualche mattoncino di quel gruppo l’ho messo io, non se ne saranno dimenticati?».