Spajic contrariato: «Il 4-0 dell’Inter non è realistico, gol tutti regalati»

Spajic, capitano della Stella Rossa, ha detto la sua sul pesante passivo subito dall’Inter in Champions League. Risultato bugiardo.

PUNTEGGIO BUGIARDO – Il capitano della Stella Rossa Uros Spajic commenta in questo modo il pesante KO contro l’Inter: «Mi dispiace che abbiamo perso con un punteggio così alto, il che non è realistico. Abbiamo dimostrato di più. Siamo stati disturbati da un gol su punizione nelle prime fasi della partita. Siamo partiti subito da dietro, mentre loro avevano una ventata di fiducia. Ci hanno fatto giocare, abbiamo avuto spazi, creato occasioni… Abbiamo iniziato bene nel secondo tempo, ma gli errori individuali ci sono costati cari. Abbiamo dato loro letteralmente tutti e quattro i gol e questo è inaccettabile a livello di Champions League. Abbiamo subito gol, proprio come il Benfica all’andata, questo è imperdonabile».

Spajic e gli errori contro l’Inter: vuole una crescita

CRESCERE – Poi Spajic esorta i propri compagni a fare meglio anche per i tifosi: «Grazie ai tifosi per essere venuti davanti all’hotel ieri per sostenerci. Ci sono mancati stasera. Anche noi avevamo un motivo speciale per giocare per loro. Questo non deve succedere a noi. Dobbiamo crescere come squadra e non guardare le partite con stupore. Non vediamo l’ora di evitare che ciò accada di nuovo».