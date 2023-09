Sousa: «Subito un fattore con l’Inter! Io capitano di questa nave»

Sousa al termine di Salernitana-Inter, sfida della settima giornata di campionato andata in scena allo stadio Arechi e vinta dai nerazzurri per 0-4, ha rilasciato le sue dichiarazioni a caldo a DAZN. Di seguito quanto analizzato dopo il fischio finale di Abisso dal tecnico portoghese

GOL EVITABILI – Paulo Sousa ha parlato così al fischio finale di Salernitana-Inter: «Quanto mi sento capitano di questa nave? Ancora molto di più di quando sono arrivato perché è una nave che ha bisogno di motivazioni, consapevolezza e la mia è molto chiara. La squadra lavora bene e vuole migliorarsi, stiamo cercando di introdurre i nuovi giocatori. Sappiamo l’importanza di Dia e Candreva in questa squadra e nello stesso tempo, contro un’Inter che lotta in ogni competizione, penso che abbiamo fatto molto bene sia a livello tattico che di gioco. Il primo tiro in porta è stato il gol. Abbiamo creato, purtroppo l’efficacia oggi non è la stessa rispetto a quella della scorsa stagione. Stiamo crescendo a livello di possesso palla, creando diverse occasioni, purtroppo non siamo efficaci ma la squadra sta crescendo e ha molta voglia. Non è facile lavorare sulla concentrazione perché il primo e il secondo gol sono evitabili, è un qualcosa sul quale stiamo cercando di lavorare. La maturità di una squadra come l’Inter si può subire e noi oggi l’abbiamo subita. Il mio stato d’animo? Noi siamo sempre a rischio perché fa parte del gioco, il risultato condiziona tutto. Io sono consapevole di tutto quello che stiamo facendo, manca il risultato».