Sousa: «Orgoglioso della Salernitana. Cambio modulo nel secondo tempo…»

Paulo Sousa dopo Salernitana-Inter terminata clamorosamente sul risultato di 1-1, su DAZN ha parlato dei meriti della sua squadra, al sesto risultato utile consecutivo. Il tecnico portoghese ha spiegato anche il cambio modulo nel secondo tempo.

ALTRO PAREGGIO – Paulo Sousa ha parlato così dopo Salernitana-Inter: «Cambio modulo a fine primo tempo? Nel primo tempo abbiamo voluto mantenere le stesse idee delle ultime partite dando spazio agli esterni. Abbiamo sentito la partita, avevamo una strategia a inizio partita. Nelle palle dietro abbiamo avuto difficoltà e da quel momento abbiamo pensato come pressare più alto e alzare il baricentro difensivo per stare nella metà campo avversaria. Per questo motivo abbiamo pensato di cambiare modulo. L’interpretazione del gruppo è stata ottimale. L’Inter ha un portiere che gioca benissimo con i piedi, stessa cosa i difensori. Giocano in ampiezza con i centrocampisti e i nostri giocatori uscivano, per questo abbiamo deciso di cambiare per chiudere gli spazi anteriori e andare sugli esterni, però non riuscivamo a pressare alto. Abbiamo sofferto le palle sui giocatori liberi concedendo molto di più. All’intervallo abbiamo cambiato modulo per avere una squadra più offensiva. La squadra ci ha creduto contro una squadra importate, sono molto orgoglioso dei ragazzi».