Sousa: «Inter in gol al primo tiro in porta! Mancata incisività»

Sousa è stato intercettato da Sky Sport al termine della roboante sconfitta contro l’Inter per 4-0 in casa all’Arechi. Il suo commento post-gara

AMAREZZA − Sousa prova a spiegare il KO: «I primi 10-15′ l’Inter ha creato con velocità, arrivando molto bene con gli esterni e dentro l’area. Ma la squadra dopo ha cominciato a crescere e fino al gol siamo stati in partita, il loro primo tiro in porta è stato il gol. La squadra ha cercato di incidere con concentrazione e disponibilità pressando alto e chiudendo le linee, anche tenendo il due contro due in difesa. Ma dovevamo incidere ed essere efficaci. Il gol e l’ingresso di Lautaro Martinez hanno dato loro freschezza, anche se ci abbiamo messo anche del nostro. Risultato largo che ci penalizza tanto. Voci di esonero? Le vivo con serenità e consapevolezza del lavoro che noi facciamo ogni giorno. Vogliamo migliorare il potenziale della squadra facilitando l’inserimento dei nuovi. Sono molto sereno con me stesso, fa parte del gioco, l’accetto benissimo. Non posso controllarla, io deve restare sereno a lavorare e nella crescita dei giocatori. L’anno scorso siamo riusciti a rimontare le partite, stiamo cercando di migliorare in fase di non possesso. Ma siamo ultimi per efficacia sotto porta, la squadra è cresciuta in possesso e occasioni create, ma la mancanza di efficacia ci sta penalizzando».