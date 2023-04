Sousa: «Fortuna si conquista col lavoro! Sempre dentro la partita»

Paulo Sousa, intervenuto in conferenza stampa nel post-partita di Salernitana-Inter, ha risposto alle domande dei cronisti presenti. Queste le sue dichiarazioni

Queste le parole di Sousa: «La fortuna si conquista con il lavoro. Frank Ribery ci ha detto che il lavoro paga sempre, se ci credi puoi arrivare. L’Inter è forte tecnicamente, che gioca molto bene con i piedi con una linea di tre molto bassa ed una mobilità di centrocampo straordinaria. Abbiamo preso una decisione strategica all’inizio, per mantenere la linea a 5 dietro per dare solo gli esterni, come idea. Non ci siamo riusciti a pressare bene alto, era un 3 contro 2. Ci siamo abbassati, ma le difficoltà avute sulle palle libere e con movimenti alle spalle della difesa. Gli ultimi 15′ del primo tempo, anche perché loro si sono abbassati, abbiamo avuto spunti per finalizzare. Prima di finire il primo tempo abbiamo avuto l’idea di cambiare modulo ed alzare il baricentro. Avevamo l’idea di sentire un momento giusto per spingere. Siamo stati sempre dentro la partita, abbiamo deciso di cambiare modulo per sorprendere Inzaghi. Per avere più giocatori nella metà campo avversaria ed arrivare sui secondi palloni. Ci ha permesso di avvicinarci alla porta avversaria, di avere giocatori liberi per crossare ed avere più calciatori in area. Credo che soprattutto questa voglia, questo coraggio, questa unione che si vede sempre di più ci porta a questo risultato. Per questo, per semplificare, la fortuna ci ha dato tutto questo».