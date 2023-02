Sottil: «Udinese ha rischiato poco con l’Inter! Su Dumfries rigore dubbio»

Andrea Sottil dopo Inter-Udinese 3-1, intervistato su DAZN ha parlato della partita soffermandosi in particolare sul rigore assegnato ai nerazzurri, a detta sua molto dubbio.

IL COMMENTO – Sottil dopo Inter-Udinese su DAZN ha parlato di rigore dubbio su Denzel Dumfries: «L’Udinese ha fatto una grande partita, giocare a Milano contro l’Inter non è semplice ma quello che ho visto nel campo è una squadra che è andata sotto con un rigore molto molto dubbio. Wallace secondo me prende il terreno e poi la palla, non voglio fare polemiche. Poi ha ripreso la partita con un gran gol meritato subendo poco. Poi l’Inter è partita forte, la squadra ha resistito bene e secondo me l’ingresso di Success ha dato inerzia in avanti perché ci stavamo abbassando troppo. Su tre ripartenze poi però devi fare gol, soprattutto quella di cinque contro due e sulla ripartenza ti fanno gol per la qualità dell’Inter. Vedendo la prestazione di oggi non mi sento di dire che la prestazione non l’abbiamo fatta. Facendo gol noi non dico che sicuramente vinciamo noi, però poi la partita cambia. Dobbiamo solo essere un po’ più lucidi e sereni in attacco».