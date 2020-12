Sottil al 45′: “Gran primo tempo, continuiamo così. Il gol…”

Riccardo Sottil Cagliari-Crotone

Riccardo Sottil è stato intervistato ai microfoni di “DAZN” al termine del primo tempo di Cagliari-Inter, decima giornata del campionato di Serie A, chiuso sul punteggio di 1-0, frutto del suo gol

INTERVISTA – Queste le parole di Riccardo Sottil dopo il primo tempo di Cagliari-Inter, undicesima giornata del campionato di Serie A. «Gran primo tempo, siamo stati alti e aggressivi. Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così. In settimana l’abbiamo preparata bene. Il gol? Ti dà una spinta in più per andare ancora più forte».