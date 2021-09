Soriano: «L’Inter ci ha punito a ogni errore. Non ci aspettavamo il 6-1»

Soriano ha giocato Inter-Bologna, ma non è riuscito a evitare la goleada per 6-1 (vedi highlights). Il centrocampista, ai canali ufficiali della società rossoblù, appare sorpreso per il risultato.

GOLEADA SUBITA – Questo il commento di Roberto Soriano dopo Inter-Bologna: «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, l’Inter è molto forte. L’avevamo preparata per provare a portare a casa dei punti, sapevamo che quando giochiamo pressando alto rischiamo di più dietro. Abbiamo avuto due grandi occasioni per il pareggio ma non siamo riusciti a concretizzarle, mentre hanno punito ogni nostro errore. Non ci aspettavamo questo 6-1, ora studieremo tutti i nostri errori. Per fortuna martedì si torna in campo e dobbiamo pensare già allla prossima gara».

Fonte: BolognaFC.it